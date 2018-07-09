Девушка скопировала мем про оборачивающегося парня

Девушка совершенно случайно скопировала знаменитый мем про оборачивающегося парня.

Тришна Пема из ЮАР решила сделать фотографию с мороженым на фоне улиц в Италии. Ее подруга Амаль заметила поразительное сходство получившегося кадра с мемом, который еще недавно был в Сети, пожалуй, одним из самых популярных.

Девушка решила поделиться в Твиттере своими наблюдениями.

Что-то мне это напоминает,

Yall my friend was just tryna take a pic with her ice cream but something about it looked too familiar sdjkjjsj 💀💀 pic.twitter.com/RRoe8B2IZ9— Amahle (@pjmboothang) 7 июля 2018 г. — говорит она.

Фото моментально стало вирусным. Молодой человек идет за рууку со своей спутницей и оборачивается на девушку, которая шагала навстречу.

Выражение лица незнакомца на заднем фото в точности повторяет мимику лица парня с того самого снимка.

Многие пользователи Сети посмеялись над забавным сходством.