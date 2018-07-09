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Девушка скопировала мем про оборачивающегося парня
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Девушка скопировала мем про оборачивающегося парня 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Соцсети
Девушка совершенно случайно скопировала знаменитый мем про оборачивающегося парня.
Тришна Пема из ЮАР решила сделать фотографию с мороженым на фоне улиц в Италии. Ее подруга Амаль заметила поразительное сходство получившегося кадра с мемом, который еще недавно был в Сети, пожалуй, одним из самых популярных.
Девушка решила поделиться в Твиттере своими наблюдениями.
Что-то мне это напоминает,
— говорит она.
Фото моментально стало вирусным. Молодой человек идет за рууку со своей спутницей и оборачивается на девушку, которая шагала навстречу.
Выражение лица незнакомца на заднем фото в точности повторяет мимику лица парня с того самого снимка.
Многие пользователи Сети посмеялись над забавным сходством.
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