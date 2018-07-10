Модель поплавала с усатой акулой-нянькой и чуть не лишилась руки

Усатая акула-нянька покусала начинающую модель, которая решила поплавать с хищными рыбами. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел на Багамских островах, где 19-летняя Катарина Заруцки (Katarina Zarutskie) из американского города Лагуна-Бич, штат Калифорния, отдыхала с бойфрендом и его семьей. Местные жители рассказали девушке, что плавать в окружении акул-нянек — веселое и безопасное занятие. После этого она решила войти в воду. «Родственники бойфренда сходили с ума, когда я пошла плавать с акулами, а я такая: "Все нормально"», — рассказывает Заруцки.

Вопреки ожиданиям модели, полутораметровая акула все же напала на нее. «Запястье оказалось у нее в пасти, и я чувствовала, как зубы впиваются в руку, — говорит девушка. — Она на несколько секунд утащила меня под воду». Отец бойфренда снимал нападение с безопасного расстояния.

Заруцки сумела освободить руку и поплыла к берегу, держа запястье над водой, чтобы кровь не привлекла других акул. В больнице рану перевязали, но девушка решила не рисковать и на следующий день улетела во Флориду, чтобы продолжить лечение. «Врачи считают, что в ране еще есть фрагменты акульих зубов, а на руке останется шрам, — утверждает она. — Но мне все равно повезло, что я жива, и рука на месте».

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко совершают нападения, если их не провоцировать.

В 2017 году сообщалось, что у берегов американского штата Флорида на рыбака напала усатая акула-нянька. Она вцепилась ему в живот и не разжала зубов даже после того, как мужчина вышел из воды.