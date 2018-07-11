Ещё
Женщина спрятала змею в жестком диске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина спрятала змею в жестком диске 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Transport Security Administration
В международном аэропорту американского города Майами, штат Флорида, при досмотре багажа одного из пассажиров нашли змею, спрятанную внутри внешнего жесткого диска. Об этом сообщает издание Miami Herald.
Сумку с жестким диском везла женщина, направлявшаяся из Майами в Барбадос. Офицер Администрации транспортной безопасности США заметил в ее багаже некий органический объект. Он вызвал специалиста-взрывотехника, который вскрыл устройство и нашел внутри живого питона.
На место происшествия вызвали сотрудника Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, который изъял пресмыкающееся. Владелицу жесткого диска оштрафовали. Ни она, ни питон так и не полетели в Барбадос.
В феврале сообщалось, что житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Хотя сопроводительные документы оказались в порядке, пересылку животного по почте признали жестоким обращением.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Находки Второй мировой, в которые сложно поверить6
За что расстреляли трех советских школьников1
Какие фамилии носят потомки Рюриковичей2
«Закрой глаза, я стерилизую»1
Сиба‐ину «вызвала скорую» в Японии и умилила Сеть1
Видео
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
04:24
Эти факты изменят ваше представление об истории
Истории
06:40
Подтверждения того, что в жизни кругом обман
Безумный мир
11:37
Запрещенное оружие, которое всё-таки используется
Безумный мир
13:22
Загадки истории, которые все-таки разгадали
Истории
07:11
Вещи, которые раньше выглядели по-другому
Вещи
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение