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Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
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Мужчина заменил лампочку на высоте 450 метров 

Рамблер 14 часов назад
Наверное, каждому в своей жизни приходилось хотя бы раз вкручивать в патрон новую лампочку вместо старой, перегоревшей. Справиться с такой операцией можно, даже не имея специальных навыков. Но что делать, если лампочка перегорела на высоте 450 метров? Конечно, звать на помощь профессионала своего дела — электрика-альпиниста.
Кевин Шмидт работает промышленным альпинистом и ежедневно сталкивается с задачами, аналогичными этой. Типичный рабочий день Кевина сняли на видео с помощью дрона. Отважному мужчине пришлось забраться на высоту 450 метров по лестнице: на телевизионной мачте перегорела лампочка сигнального освещения и требовала срочной замены.
Посмотрите, как четко работает Кевин Шмидт, его ловкость и смелость вызывает немой восторг и восхищение. А виды, которые открываются с высоты 450 метров захватывают дух. Кстати, видео посмотрело уже более 11 миллионов человек.
Комментарии24
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