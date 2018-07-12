Подтверждения того, что в жизни кругом обман

Думаете, что окружающий мир уже не может вас удивить? Тогда посмотрите на эти привычные, казалось бы, явления, и вы поймёте, что вокруг много всего странного.

1. Тротуары, выложенные плиткой. Очень часто для этого не используют плитку, а заливают дорогу бетоном, на котором делают узор трафаретом. После застывания получается имитация плитки.

2. Идеальные волосы у рекламных красоток. Если ваша шевелюра даже отчасти не напоминает роскошные локоны, то не беспокойтесь: на самом деле на съёмках роликов прибегают к массе ухищрений, а один из секретов состоит в том, что волосы девушек эффектно треплет стоящий позади человек, которого потом стирают при помощи спецэффектов.

3. Завораживающие танца Майкла Джексона . Хотя певец оставил этот мир 9 лет назад, поклонники до сих пор верят, что он жив. Но даже те, кто мало что знает о Джексоне, видели его необычную «лунную походку» и «антигравитационные наклоны». Это личное изобретение Майкла сейчас рассекречено: для трюков он использовал специальную обувь, которую сам и придумал.

4. Гавайская пицца. Эта известная разновидность пиццы подразумевают начинку из ананасов, но придумали её совсем не на Гавайях, а в Канаде. Шеф-повар дал блюду такое название ради экзотики.