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Собака-мама удочерила маленького леопарда
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Собака-мама удочерила маленького леопарда 

Рамблер 9 часов назад
Фото: primamedia
Во Владивостоке в зоопарке "Садгород" родился котенок леопарда. Вскармливать его помогает собака-мама спаниель Шерри.
Это действительно радостное событие! В зоопарке родился маленький леопард. Детеныш появился на свет ещё месяц назад и уже успел немного окрепнуть. Девочка родилась не очень здоровой, и ей нужна была помощь, чтобы вырасти крепкой. Поэтому ее отдали спаниелю Шерри.
Шерри — мама шестерых щеночков, но это не значит, что она не приняла котенка леопарда как своего родного детеныша. Но молока у собаки оказалась немного. В связи с этим пятерых щенков пришлось отдать работнице зоопарка, а одного оставить, чтобы леопарду и Шерри не было одиноко.
В скором времени маленький хищник перейдет на другой режим питания, который будет состоять преимущественно из мяса.
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