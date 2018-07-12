Собака-мама удочерила маленького леопарда

Во Владивостоке в зоопарке "Садгород" родился котенок леопарда. Вскармливать его помогает собака-мама спаниель Шерри.

Это действительно радостное событие! В зоопарке родился маленький леопард. Детеныш появился на свет ещё месяц назад и уже успел немного окрепнуть. Девочка родилась не очень здоровой, и ей нужна была помощь, чтобы вырасти крепкой. Поэтому ее отдали спаниелю Шерри.

Шерри — мама шестерых щеночков, но это не значит, что она не приняла котенка леопарда как своего родного детеныша. Но молока у собаки оказалась немного. В связи с этим пятерых щенков пришлось отдать работнице зоопарка, а одного оставить, чтобы леопарду и Шерри не было одиноко.

В скором времени маленький хищник перейдет на другой режим питания, который будет состоять преимущественно из мяса.