Засекреченные изобретения, которые мы не увидим

Изобретатели постоянно придумывают что-то новое. Уникальные приборы и приспособления, созданные новаторами, облегчают жизнь, но есть изобретения, которые человечество, вероятно, уже никогда не увидит.

1. Невидимые танки. Несколько месяцев назад компания OBRUM (Польша) в сотрудничестве с британской компанией BAE Systems создала танк PL-01. Поверхность боевой машина почти полностью скрыта под антирадарным покрытием. Также танк не может быть обнаружен инфракрасными установками.

2. Климатическое оружие. Уже в середине прошлого века учёные поняли, что переохлаждение облаков способствует выпадению осадков. Технологию опробовали американца во время вьетнамской войны. С 1967 по 1972 год над территорией страны было распылено около 5 000 тонн йодида серебра и йодида свинца. Это привело к увеличению осадков в три раза, сезон дождей в верховьях Меконга удлинился в полтора раза.

3. Домашняя ядерная энергия. Технология выработки ядерной энергии в объёмах, достаточных для обеспечения потребностей домохозяйств и небольших общин, уже была готова к выходу, но внезапно инвесторы потеряли к ней интерес, а разработки затерялись в ведомствах.