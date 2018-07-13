Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт

Сегодняшние путешественники предпочитают не обычные карты, а Google Maps. Но спутники и камеры не подбирают моменты для снимков специально, а делают их в случайном порядке, поэтому иногда запечатлевают довольно странные вещи.

1. Группа людей в парке Токио в масках птиц. Участники этой неожиданной акции выстроились по обе стороны аллеи и уставились в камеру. Любопытно, что прохожие не выказывают страха или удивления и спокойно идут мимо.

2. Мальчик в маске коня в Абердине (Шотландия) спокойно поедал банан перед камерой.

3. Кадр, сделанный где-то в Азии, демонстрирует, что встретить своего двойника на улице можно в любом месте. На нём два совершенно одинаковых пожилых мужчины шествуют друг за другом. На них очень похожая одежда, оба они в тёмных очках и оба держат трость.

4. На одном из снимков наблюдатели заметили мусорный контейнер, заваленный фигурами, реалистично изображающими людей, завёрнутыми в ткань. При приближении можно увидеть, что фигуры — всего лишь старые манекены, однако в целом кадр смотрится страшновато.