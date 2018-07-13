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Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
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Слон в ярости: дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов 

Trendymen 2 часа назад
Рост взрослого слона переваливает за 5 метров, вес достигает 7 тонн — чего тут удивляться, если у этой бронированной махины с немалым интеллектом в башне вообще нет врагов в природе. Встречаются, правда, безумцы, готовые напасть и на такой танк с хоботом — вот, что с ними происходит потом!
Вообще-то, слоны славятся мирным характером. Вывести слона из себя может лишь очень настойчивый враг и обычно это бывает последним его в жизни делом: слон в ярости представляет собой страшное зрелище.
Упрямые носороги (которые, кстати, тоже почти не имеют врагов) на слонов нападают с завидной периодичностью.
Этот решил проверить свою стойкость, но убежал, как только слон взял здоровенную палку — тягаться с вооруженной махиной не стал даже глуповатый носорог.
Притом, слоны отличаются высоким уровнем эмпатии. В конце ролика показан эпизод, где слон просто спасает попавшемуся львам буйволу жизнь — такое тоже в Африке происходит постоянно.
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