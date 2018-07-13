Фото спящего парня отфотошопили интернет-умельцы

Ну куда же без котиков?

5/7 Ну куда же без котиков?

Еще одна вариация самого знаменитого мема за последнее время.

4/7 Еще одна вариация самого знаменитого мема за последнее время.

В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.

1/7 В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.

В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.

Девушка сбросила в соцсеть фото своего спящего бойфренда. По ее мнению, снимок получился забавным, а еще смешнее он станет, если кто-нибудь добавит в кадр что-то юморное. Пользователей Сети дважды просить не надо — интернет-умельцы рьяно взялись за работу.

"Держите фото моего парня, который весело проводит время в нашем с ним автомобильном путешествии. Когда он проснется, я расскажу ему, сколько всего интересного он на самом деле пропустил".

— написала девушка в одном из пабликов, который специализируется на публикации мемов, шуток и анекдотов.

Откликов среди пользователей было так много, что позднее пришлось добавить хештег #SleepyScott, чтобы найти и оценить все присланные фотоработы.

Вот так выглядит исходное изображение.

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В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.