Фото спящего парня отфотошопили интернет-умельцы 

Девушка сбросила в соцсеть фото своего спящего бойфренда. По ее мнению, снимок получился забавным, а еще смешнее он станет, если кто-нибудь добавит в кадр что-то юморное. Пользователей Сети дважды просить не надо — интернет-умельцы рьяно взялись за работу.
"Держите фото моего парня, который весело проводит время в нашем с ним автомобильном путешествии. Когда он проснется, я расскажу ему, сколько всего интересного он на самом деле пропустил".
— написала девушка в одном из пабликов, который специализируется на публикации мемов, шуток и анекдотов.
Откликов среди пользователей было так много, что позднее пришлось добавить хештег #SleepyScott, чтобы найти и оценить все присланные фотоработы.
Вот так выглядит исходное изображение.
В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.