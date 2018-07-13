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Фото спящего парня отфотошопили интернет-умельцы
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Фото спящего парня отфотошопили интернет-умельцы 

Рамблер 5 часов назад
В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.
1/7  В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.
Фото:
2/7  Кто-то решил сменить монотонный пейзаж за окном.
Фото:
3/7  "Что здесь происходит?"
Фото:
4/7  Еще одна вариация самого знаменитого мема за последнее время.
Фото:
5/7  Ну куда же без котиков?
Фото:
6/7  А за окном что-то интересное.
Фото:
7/7  "Привет!"
Фото:
Девушка сбросила в соцсеть фото своего спящего бойфренда. По ее мнению, снимок получился забавным, а еще смешнее он станет, если кто-нибудь добавит в кадр что-то юморное. Пользователей Сети дважды просить не надо — интернет-умельцы рьяно взялись за работу.
"Держите фото моего парня, который весело проводит время в нашем с ним автомобильном путешествии. Когда он проснется, я расскажу ему, сколько всего интересного он на самом деле пропустил".
— написала девушка в одном из пабликов, который специализируется на публикации мемов, шуток и анекдотов.
Откликов среди пользователей было так много, что позднее пришлось добавить хештег #SleepyScott, чтобы найти и оценить все присланные фотоработы.
Вот так выглядит исходное изображение.
Facebook
В нашей галерее мы собрали самые смешные фотомодификации этого снимка.
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