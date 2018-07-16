Белка вломилась в дом и устроила погром

Жительница Лондона позвонила в полицию, заявив, что в ее дом пробрался вор. Взломщиком оказалась белка, сообщает портал UPI.

Правоохранители пояснили, что на прошлой неделе рано утром в экстренные службы обратилась испуганная женщина. Она пояснила, что на нижнем этаже ее дома слышен грохот и шум.

Женщина предположила, что в помещение пробрался вор. При этом британка добавила, что боится спускаться вниз.

Прибывшие на место полицейские установили, что «взломщиком» оказалась белка. Она пробралась в дом и устроила небольшой «погром», повалив несколько предметов.

Полицейские пошутили, что белку не «арестовали», а отпустили, не предъявив каких-либо обвинений.

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