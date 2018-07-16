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Белка вломилась в дом и устроила погром
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Белка вломилась в дом и устроила погром 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Жительница Лондона позвонила в полицию, заявив, что в ее дом пробрался вор. Взломщиком оказалась белка, сообщает портал UPI.
Правоохранители пояснили, что на прошлой неделе рано утром в экстренные службы обратилась испуганная женщина. Она пояснила, что на нижнем этаже ее дома слышен грохот и шум.
Женщина предположила, что в помещение пробрался вор. При этом британка добавила, что боится спускаться вниз.
Прибывшие на место полицейские установили, что «взломщиком» оказалась белка. Она пробралась в дом и устроила небольшой «погром», повалив несколько предметов.
Полицейские пошутили, что белку не «арестовали», а отпустили, не предъявив каких-либо обвинений.
С необычными воришками пришлось столкнуться полицейским в американском штате Колорадо. В пиццерию пробралась медведица с медвежатами. Хищники съели все запасы теста и начинки.
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