Каких вымерших животных могут «воскресить»

Первое клонированное животное появилось на свет в 1996 году. За прошедшие годы учёные добавили к первенцу, овечке Долли, тысячи клонов: мышей, кроликов, коз. Сейчас исследователи серьёзно думают над «воскрешением» вымерших видов животных. Каких же животных, которых сейчас на планете нет, мы сможем увидеть ещё через пару десятков лет?

1. Тур, первобытный дикий бык, от которого произошли все коровы.

2. Ирландский лось, самый крупный из всех обитавших лосей на Земле.

3. Шерстистый мамонт, вымерший более 200 000 лет назад.

4. Дронт (додо), последние особи которого вымерли в 17 веке.

5. Сумчатый волк, обитавший на Тасмании, которого истребили к середине прошлого века.

6. Странствующий голубь. Ещё в середине 19 веке на планете было, по оценкам учёных, 5 миллиардов особей, но к началу 20 века птицы оказались полностью истреблены.

7. Неандерталец. Этот проект — самый неоднозначный, ведь его относят к подвиду человека. В 2009 году геном неандертальца был расшифрован, и исследователи выяснили, что у нас около 4% генов унаследованы от неандертальцев.