В Англии появились следы неизвестной цивилизации

На полях Англии появились следы неизвестной цивилизации

На английских полях появились неизвестные следы древней цивилизации и археологи ломают головы, пытаясь понять откуда они взялись. Необычная находка была сделана только благодаря небывалой жаре: трава, росшая над руинами выросла иначе, чем на окружающей местности.

Вообще-то, сначала ученые решили, что на полях вновь балуется какой-то фермер — уж больно новые находки похожи на знаменитые «инопланетные» круги на полях. Но вскоре выяснилось, что отметины и в самом деле указывают на останки фундамента особняков, крепостей и замков, некоторые из которых относятся даже к первобытной эпохе и Железному веку.

Механизм образования таких следов довольно необычен. Из-за жары растения засыхают полностью, если они выросли прямо над древним фундаментом — он мешает накапливаться влаге в почве. Или же вода, напротив, скапливается в искусственных канавах — в этом случае травы вырастает больше и она гуще. Так или иначе, заметить различие удается только при долгих периодах засухи.