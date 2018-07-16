Ещё
В Англии появились следы неизвестной цивилизации
Далее:
Читайте также:
Ещё

На полях Англии появились следы неизвестной цивилизации 

Don't Panic 26 минут назад
Фото: Don't Panic
На английских полях появились неизвестные следы древней цивилизации и археологи ломают головы, пытаясь понять откуда они взялись. Необычная находка была сделана только благодаря небывалой жаре: трава, росшая над руинами выросла иначе, чем на окружающей местности.
Вообще-то, сначала ученые решили, что на полях вновь балуется какой-то фермер — уж больно новые находки похожи на знаменитые «инопланетные» круги на полях. Но вскоре выяснилось, что отметины и в самом деле указывают на останки фундамента особняков, крепостей и замков, некоторые из которых относятся даже к первобытной эпохе и Железному веку.
Механизм образования таких следов довольно необычен. Из-за жары растения засыхают полностью, если они выросли прямо над древним фундаментом — он мешает накапливаться влаге в почве. Или же вода, напротив, скапливается в искусственных канавах — в этом случае травы вырастает больше и она гуще. Так или иначе, заметить различие удается только при долгих периодах засухи.
Последний раз аналогичная засуха стояла в Великобритании в 1976 году. Тогда тоже было сделано несколько крупных археологических открытий: ученые надеются, что и этот год будет не менее продуктивным.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее17
В Аргентине нашли динозавра размером с автобус
Места на планете, за посещение которых вас арестуют10
Алтайский мистик предрек миру скорую гибель39
Тюремные уловки, полезные в обычной жизни58
Видео
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
04:19
Кошки и собаки, которые не ругаются
Безумный мир
10:08
Жуткие заброшенные отели
Места
10:09
Каких вымерших животных могут «воскресить»
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение