Мужчина вернул деньги за краденное 43 года спустя

Мужчина вернул деньги за украденное 43 года спустя

Мужчина, 43 года назад укравший в магазине две шоколадки, измучился угрызениями совести и решил возместить ущерб. Он отправил в супермаркет письмо, куда вложил деньги за шоколад и пометил, что эта сумма равна той, на которую он украл в 1975 году. К слову, речь идет о 5 фунтах стерлингов — это около 400 рублей. Британец признался, что не смог придумать ничего лучше.

Сотрудники магазина опубликовали письмо в своем Twitter-аккаунте, сказав, что благодаря таким поступкам возвращается вера в человечность. Руководство поблагодарило мужчину, который еще будучи мальчишкой совершил ошибку, а спустя пускай даже такое время — ее исправил.