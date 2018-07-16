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Японец подрался с медведем и обратил его в бегство
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Японец подрался с медведем и обратил его в бегство 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В окрестностях японского города Хиросаки, префектура Аомори, медведь напал на человека. Об этом сообщает издание Soranews24.
44-летний мужчина, столкнувшийся с животным, утверждает, что допоздна работал в яблочном саду. По его словам, сначала из кустов вышли два медвежонка. Он не поверил своим глазам, однако решил отойти подальше. Вслед за детенышами появился взрослый медведь.
Зверь заметил японца и направился к нему. Мужчина бросился наутек, но поскользнулся и упал на землю. Поняв, что от медведя не скрыться, он ударил его кулаком по носу. Животное тут же развернулось и побежало прочь. Медвежата последовали за ним.
Хотя человек не пострадал, местный охотничий клуб добивается разрешения на отлов хищника. Его участники полагают, что медведь может представлять угрозу для учеников школы, которая располагается в 800 метрах от места нападения.
В горных областях острова Хонсю, где располагается Хиросаки, встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина особи, совершившей нападение на японца, составляла около метра.
В 2016 году сообщалось, что в Японии каждый год фиксируется от 60 до 80 случаев нападений медведей на людей. В большинстве из них пострадавшие получают ранения различной степени тяжести.
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