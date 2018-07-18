Девушка сфотографировалась на фоне утопающего

«Спасательница» сфотографировалась на фоне утопающего

lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1— pamela 🍒 (@7oh7_) 13 июля 2018 г. В Twitter посмеялись над девушкой, представшей на снимках в образе спасателя, в то время как на заднем плане виднелся тонущий человек. Снимки были опубликованы пользовательницей под ником @7oh7_.

«Спасатель на дежурстве», — говорилось в описании. На первом изображении модель стояла в купальнике на спасательной вышке недалеко от моря.

Nice job you're doing there pic.twitter.com/1qQlA10wlk— gorillaz_dayz (@gorillaz_dayz) 13 июля 2018 г. Многие зрители оценили ее фигуру, однако некоторые увидели на фоне человека, который казался тонущим. Приблизив фотографию, пользователи разглядели силуэт мужчины, тело которого оказалось под водой вместе с головой. Из моря торчали только руки.

«Хорошо же ты выполняешь свою работу», — написал один из комментаторов. «Я под кайфом или он действительно тонет на первой фотографии?» — спросил другой испугавшийся зритель.

О судьбе героя снимка на заднем плане ничего неизвестно. Девушка-«спасатель» ретвитнула несколько публикаций, указывающих на тонущего человека.