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Девушка сфотографировалась на фоне утопающего
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«Спасательница» сфотографировалась на фоне утопающего 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Twitter посмеялись над девушкой, представшей на снимках в образе спасателя, в то время как на заднем плане виднелся тонущий человек. Снимки были опубликованы пользовательницей под ником @7oh7_.
«Спасатель на дежурстве», — говорилось в описании. На первом изображении модель стояла в купальнике на спасательной вышке недалеко от моря.
Многие зрители оценили ее фигуру, однако некоторые увидели на фоне человека, который казался тонущим. Приблизив фотографию, пользователи разглядели силуэт мужчины, тело которого оказалось под водой вместе с головой. Из моря торчали только руки.
«Хорошо же ты выполняешь свою работу», — написал один из комментаторов. «Я под кайфом или он действительно тонет на первой фотографии?» — спросил другой испугавшийся зритель.
О судьбе героя снимка на заднем плане ничего неизвестно. Девушка-«спасатель» ретвитнула несколько публикаций, указывающих на тонущего человека.
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Комментарии31  Ещё 2 источника 
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