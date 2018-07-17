Только внимательные решат эту задачу: найдите кролика

Венгерский карикатурист Гергиел Дудас, больше известный как Дудольф, опубликовал новую головоломку. На этот раз он предложил пользователям найти кролика среди множества котов.

DUDOLF

Только самые зоркие и сосредоточенные смогли с первого раза найти ушастого зверька. Одни пожаловались, что на этот раз загадка оказалась не по зубам:

"На этот раз мне было слишком сложно"

Другие отметили, что им понадобилось несколько раз взглянуть на рисунок, прежде чем найти ответ.

И если вы после множества попыток все-таки не нашли кролика, и уже устали и отчаялись, то вот вам ответ: