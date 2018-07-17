Только внимательные решат эту задачу

Венгерский карикатурист Гергиел Дудас, больше известный как Дудольф, опубликовал новую головоломку. На этот раз он предложил пользователям найти кролика среди множества котов.
DUDOLF
Это не первая занимательная головоломка художника. Полтора месяца назад он озадачил пользователей соцсетей, спрятав в своей работе леденец среди рожков с мороженым.
Только самые зоркие и сосредоточенные смогли с первого раза найти ушастого зверька. Одни пожаловались, что на этот раз загадка оказалась не по зубам:
"На этот раз мне было слишком сложно"
Другие отметили, что им понадобилось несколько раз взглянуть на рисунок, прежде чем найти ответ.
И если вы после множества попыток все-таки не нашли кролика, и уже устали и отчаялись, то вот вам ответ:
DUDOLF