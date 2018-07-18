Водные горки, на которых можно умереть

Любители острых ощущений — заядлые посетители парков аттракционов, в том числе водных. Однако иногда желание получить адреналиновый удар приводит к трагическим последствия.

1. В аквапарке Schlitterbahn в Канзасе (США) в 2016 году прямо на аттракционе скончался мальчик. Подросток поднялся на стартовую площадку, высота которой выше, чем Статуя Свободу, и начал спуск, но к финишу прибыл уже неживым. Сейчас аттракцион планируется снести.

2. В аквапарке Calypso в Оттаве (Канада) была водная горка, движение по которой предполагало перевороты. Спуск часто приводил к травмам посетителей, в коне концов было подано 20 исков, но суд удовлетворил лишь 6.

3. В парке активного отдыха города Вернон (Канада) были водные аттракционы, но они пользовались дурной славой: посетители часто травмировались там. Тем не менее, владельцы решили установить в парке ещё одну очень опасную горку — петлю «Пушечное ядро». Конструкция горки была неудачной: в верхней части петли люди иногда застревали, а в конце горки скапливался песок, отчего съезжающие получали царапины. К счастью, через месяц «Пушечное ядро» всё-таки закрыли.