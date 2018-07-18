Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле

Сомы-гиганты: странные рыбы из радиоактивного чернобыльского пруда

Чернобыль постепенно оправляется от страшной техногенной катастрофы, в свое время потрясшей весь мир. Ученые все чаще обращают внимание на появление новых, мутировавших из-за радиации видов животных на заброшенной территории АЭС — честно говоря, сомы-мутанты в резервуаре охладителя выглядят довольно пугающе.

Видео снято одной из туристических сталкерских групп: люди своими глазами хотели посмотреть, что на самом деле происходит у саркофага. Гид привел их к радиоактивному пруду и показал лежащего у берега в засаде сома внушительных размеров.

Затем кто-то из группы решил зайти за ограждение моста. К счастью, гид вовремя заметил смельчака и остановил его. А потом показал причину: чуть дальше, на глубине пруда, кишели сомы невероятной величины.