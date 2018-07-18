Ещё
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сомы-гиганты: странные рыбы из радиоактивного чернобыльского пруда 

Trendymen 52 минуты назад
Фото: Trendymen
Чернобыль постепенно оправляется от страшной техногенной катастрофы, в свое время потрясшей весь мир. Ученые все чаще обращают внимание на появление новых, мутировавших из-за радиации видов животных на заброшенной территории АЭС — честно говоря, сомы-мутанты в резервуаре охладителя выглядят довольно пугающе.
Видео снято одной из туристических сталкерских групп: люди своими глазами хотели посмотреть, что на самом деле происходит у саркофага. Гид привел их к радиоактивному пруду и показал лежащего у берега в засаде сома внушительных размеров.
Затем кто-то из группы решил зайти за ограждение моста. К счастью, гид вовремя заметил смельчака и остановил его. А потом показал причину: чуть дальше, на глубине пруда, кишели сомы невероятной величины.
В зоне отчуждения вообще происходят довольно странные вещи. Наряду с любителями, исследованиями мутаций занимаются и профессионалы. Так, уже долгое время за дикой природой региона наблюдают ученые из Великобритании.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео4
Только внимательные решат эту задачу
Вещи, которые до сих пор не может объяснить наука
Какими станут люди через тысячу лет1
14 самых странных законов в мире
Видео
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
05:34
Какими станут люди через тысячу лет
Безумный мир
00:16
Американка прикрикнула на медведя и прогнала его
Истории
04:13
Секретные сообщения, случайно попавшие в эфир
Безумный мир
17:35
Как запрещали карате в СССР
Истории
10:17
Что стало с Землей за последние сто лет
Места
05:23
Водные горки, на которых можно умереть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение