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На панорамах карт обнаружили трехногую женщину
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На панорамах Google обнаружили трехногую женщину-«мутанта» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Неназванный посетитель Reddit обнаружил в сервисе Google Street View изображение женщины с тремя ногами. Об этом сообщает The Daily Star.
Фотография была сделана на одной из улиц хорватского города Сплит. Пользователь захотел разглядеть кадр, на который попали две туристки, и приблизил изображение.
Посетители имиджборда удивились находке и моментально окрестили туристку «женщиной-мутантом». Другие отметили, что необычный снимок — лишь сбой в системе карт от Google.
На панорамы улиц от Google нередко попадают необычные изображения. В конце июня пользователи сети обнаружили в сервисе сцену насилия в одном из российских городов. Одна девушка посреди улицы тащила другую, вцепившись ей за волосы.
В июле пользователи обратили внимание на раздраженную кошку, которая смотрела прямо в камеру на панорамах Google.
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