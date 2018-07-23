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Девушка попросила модный совет и оконфузилась
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Девушка попросила модный совет и оконфузилась 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Instagram
Известная во всем мире блогер Хлое Морелло для многих является иконой стиля. Она всегда знает, что носить, как и с чем. Однако иногда и сама может обратиться к подписчикам за советом.
Так случилось и в этот раз. Хлое опубликовала фотографию, под которой задала другим пользователям Сети вопрос: подходят ли ее носки к остальному наряду и не портят ли образ.
Правда на носки мало кто обратил внимание из-за двусмысленного рисунка, сложившегося из пайеток на юбке девушки. Нам бы не хотелось это комментировать — вы все увидите сами.
Пользователи, конечно, были немного в шоке от увиденного и не стали упускать возможность указать Хлое на то, что она сама, видимо, не заметила. Хотя есть предположение, что это был всего лишь ее повод "хайпануть", но девушка ответила на это искренним недоумением: "Вы действительно думаете, что я сама нарисовала на себе это?". Кто знает, кто знает…
Комментарии8
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