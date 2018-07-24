Без разницы: в Каире перекрасили ослов в зебр

Сотрудники частного зоопарка в Каире, очевидно, решили провести оптимизацию имеющихся животных. Чтобы ослы не не стояли без дела, часть из них перекрасили в зебр. В конце концов, какая разница, и те, и другие — почти маленькие лошадки. Особенно если не присматриваться.

Идиллию разрушил школьник Мухаммед Сархан, который приехал со своим классом на экскурсию. Десятиклассник заметил, что по животным стекают черные потеки. Сейчас в городе стоит сильная жара, и вспотевшие животные вынужденно провалили всю конспирацию.

facebook.com/mahmoud. a.sarhan

Мухаммед рассказал о произошедшем в соцсетях, приложив обличительные снимки. Ветеринары и биологи узнали в несчастных зебрах ослов. Новость взбудоражила весь арабский мир, однако хозяин зоопарка продолжает уверять, что это самые настоящие зебры. Просто похожи на ослов.