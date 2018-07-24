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Британцы разглядели дохлого льва и пришли в ужас
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Британцы разглядели дохлого льва и пришли в ужас 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети из Великобритании обнаружили изображение умершего льва на банке популярного сиропа Lyle's Golden Syrup. На неожиданную деталь обратил внимание пользователь Reddit под ником kshjspr.
«Кто-нибудь еще знал, что логотип на Lyle's Golden Syrup — это изображение львиной туши, используемой пчелами для производства меда?» — написал удивленный посетитель имиджборда, приложив фотографию банки. На снимке видно, что животное лежит на земле, а вокруг него летают насекомые.
В комментариях многие пользователи отметили, что раньше никогда не обращали внимание на эту деталь. «Это самая удручающая вещь, которую я узнал с того момента, когда понял, что маленький поросенок, который пошел на рынок, не собирался ничего покупать», — заявил один из расстроенных британцев. «Я этого не знал. Это довольно мрачно», — ответил другой. Некоторые и вовсе пожалели, что подробно рассмотрели изображение.
Lyle's Golden Syrup — один из самых старых брендов Великобритании, отмечает The Mirror. Дизайн упаковки сиропа практически не менялся с 1885 года, при этом многие потребители даже не подозревали об «удручающей» картинке на логотипе.
Журналисты объяснили, что создатель бредна Абрам Лайл (Abram Lyle) взял за основу логотипа библейскую историю, в которой Самсон убивает льва голыми руками. Когда герой вернулся к туше через несколько дней, он заметил рой пчел, построивших улей в трупе животного. Самсон собрал мед и отнес его родителям.
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