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Дверь в квартиру развеселила пользователей Cети
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Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети 

dom.lenta.ru 25 июля 2018
Фото: dom.lenta.ru
В подъезде одного из жилых домов Металлургического района Челябинска обнаружили необычную дверь: к старой кожаной обивке прибиты железные балки, множество замков и черный поднос с хохломской росписью. Об этом сообщает областное издание «Хорошие новости».
Члены районного сообщества в соцсети «ВКонтакте», где размещена фотография двери, осмеяли странный дизайн. В комментариях к посту они предположили, что владелец квартиры готовится к зомби-апокалипсису, или прячется от налоговой службы и военкомата. Некоторые сочли, что в жилище обитают адепты готической субкультуры.
Одна из пользовательниц сети, впрочем, написала, что квартира принадлежит пенсионеру. «Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне», — отметила она.
Ранее сообщалось об обиженной жительнице Смоленска, которая в кардинально другой манере «украсила» дверь в квартиру возлюбленного. Разъяренная гражданка измазала ее фекалиями. Кроме того, она нарисовала в подъезде дома, где проживает мужчина, цепочку из бранных слов, ведущую к его квартире.
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