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Шокирующие факты о Земле
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Шокирующие факты о Земле 

Рамблер 6 часов назад
Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что наша планета уникальна. Земля пережила падения метеоритов, извержения вулканов и наводнения, зарождение жизни и сейчас терпит человека. А что вы знаете о планете?
1. Даже если вы стоите на месте, вы движетесь, причём довольно быстро. Это происходит потому, что Земля вращается вокруг своей оси. Скорость стоящего на поверхности человека зависит от удалённости от полюсов, но в среднем — около 160 км/ч.
2. Самая низкая температура, которую зафиксировали, составляет -89,2 градуса. Такое значение зарегистрировали 21 июля 1983 года на станции «Восток» в Антарктиде.
3. Самая высокая температура — 56,7 градуса. Этот показатель зарегистрировали 10 июля 1913 года в Долине Смерти (США).
4. Некоторые учёные считают, что раньше на орбите вращалось две планеты, поскольку у Земли была планета-близнец Тея, похожая на Марс. Примерно 4,5 миллиарда лет назад Тея врезалась в Землю, при этом образовалась Луна.
5. Человек уже добрался до Луны и Марса, но исследовал менее 10% мирового океана.
6. Если принять всю историю планеты за 1 час, то время существования человека придётся за последнюю сотую часть секунды.
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