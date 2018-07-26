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У каких стран самые слабые армии
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У каких стран самые слабые армии 

Рамблер 15 часов назад
Армия должна защищать страну, поэтому логично, что в армии служат хорошо подготовленные, сильные и бесстрашные люди. Но армии некоторых стран просто смехотворны. Иногда это обусловлено развитой коррупцией, иногда — недостатком людей.
1. Ирак. Когда-то Ирак обладал четвёртой по численности армией в мире, но сегодня она лишь отдалённо напоминает прежнюю. Несмотря на то, что США активно вкладывают средства и обучают солдат, иракская армия очень слаба. И главная её проблема — солдаты-призраки, которые получают зарплату, но не появляются в частях.
2. КНДР. Служба в армии обязательна для всех граждан, но вряд ли новобранцы радуются, когда отправляются в части. Коррупция и насилие, жуткие условия проживания — всё это делает службу непривлекательной.
3. Эритрея. Каждый гражданин страны обязан отслужить в армии, но срок службы не ограничен. Очень многие военнослужащие не получают зарплату, и дают лишь немного карманных денег.
4. Коста-Рика. Назвать 70 военнослужащих, которых обучают ловить наркоторговцев, армией сложно. Многие даже считают, что в Коста-Рике вообще нет армии.
5. Саудовская Аравия. Страна страдает от того, что её армия огромна. Большая численность создаёт организационные сложности.
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