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Одинокий именинник сделал фото и обрел сотни друзей
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Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
В свой день рождения пользователь одного из популярных форумов остался один и решил продемонстрировать остальным посетителям портала, как именно он отметил этот праздник.
Парень с ником JerichoJames сделал несколько фото и опубликовал их на форуме, подписав свою историю коротко: "Там, где я вынужден сейчас находиться, не так много близких людей и нет членов моей семьи. "Поддержка пришла почти сразу, чего и ждал одинокий именинник. Пользователи форума начали наперебой поздравлять Джеймса, называя его другом и желали присоединиться к нему в этот праздничный для парня день. Кто-то даже отметил, что история Джеймса — одна из самых грустных, о которой может сказать лишь один снимок.
Многие прониклись сочувствием к парню. Нашлись и те, кто оперативно предложил встретить день рождения вместе, но адрес Джеймс так и не сообщил. Однако новые друзья парня были согласны притащить на вечеринку даже целый батут и бутылку текилы.
Сотни комментариев были адресованы имениннику, и все они выражали поддержку. Люди так стремились развить общение под постами Джеймса, что обсуждали даже обои, на фоне которых сделано фото. ​Даже другие именинники "пришли" в комментарии, чтобы поддержать Джеймса. "Я тоже сегодня сам по себе, поэтому понимаю вас как нельзя лучше. Надеюсь, мы наполнили ваш день радостью и, будем надеяться, что в следующем году мы отметим свои дни рождения лучше. "
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