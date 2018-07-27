Самая большая анаконда в мире: леденящая находка рыбаков

Ничего не предвещало эту пугающую встречу. Рыбаки искали хорошее место и остановились у тихой заводи в одном из притоков Амазонки.

Внезапно из воды прямо перед лодкой показалась часть огромного тела. Первые секунды участники рыбалки ничего не поняли, но потом их накрыла волна леденящего страха — это была гигантская анаконда:

В мировой фауне нет змей больше анаконды. Существуют свидетельства о существовании анаконд 11 метров в длину и даже больше. Обычно анаконды караулят добычу в тихих водоемах Амазонки и Ориноко. Змея вполне может проглотить человека целиком — такие случаи уже были задокументированы не один раз.