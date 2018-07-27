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Фантастические факты о жизни, которые реальны
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Фантастические факты о жизни, которые реальны 

Рамблер 3 часа назад
Новая порция фактов об окружающем мире. Даже если вы не удивитесь сами, то попробуйте удивить этими фактами других.
1. В Исландии нет ни одного ресторана McDonalds. В 1993 году там открыли один ресторан, но он не пользовался популярностью и в 2009 году закрылся. Человек, который последним купил гамбургер, не стал его есть, а сохранил в пластиковом пакете. Кстати, за три года гамбургер даже не испортился.
2. Фитнес-тренер Дрю Мэннинг ради эксперимента за год поправился на 30 кг, а потом снова похудел. Он сделал это для того, чтобы понимать, что испытывают его клиенты, которые борются с лишним весом.
3. Первые австралийские полицейские были преступниками. В Австралию, бывшую британскую колонию, прежде ссылали преступников. В какой-то момент число преступлений там сильно выросло. В 1788 году на континенте создали полицию из числа преступников, которые отличились примерным поведением.
4. В 1962 году в Танзании разразилась эпидемия смеха. Симптомами странного заболевания, поразившего тысячи деревенских жителей, были боль, головокружение, сыпь и плач.
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