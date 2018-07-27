Кот из штата Мичиган стал политиком

Кот по имени Сладкий Пирожок был избран мэром города Омена в американском штате Мичиган.

За это звание девятилетнему коту пришлось серьезно побороться с 13 собаками, одной козой, кошкой, павлином и цыпленком. Из семи тысяч жителей города за Пирожка проголосовало большинство. Этого оказалось достаточно, чтобы котик занял место мэра. Хвостатый политик пообещал горожанам служить верой и правдой в течение трехлетнего срока.

И это заявление имеет под собой основания, ведь Пирожок уже имеет опыт немалый опыт. Котик отметил в своем микроблоге, что долгое время "присматривал" за семьей людей.

Но Пирожок будет управлять городом не один. В этом нелегком деле ему будут помогать друзья: первый вице-мэр, которым стал пес Диабло Шапиро, а также второй вице-мэр — пес Андерсон Харден. Место пресс-секретаря заняла коза по имени Харли Джонс.

Планируется, что Сладкий Пирожок будет занимать пост мэра до 2021 года. Будем надеяться, что кот покажет себя отличным политиком на протяжении всего срока.

Стоит отметить, что это не первое животное на посту мэра Омена. А за то, чтобы принять участие в выборах, местные жители заплатили по одному доллару. Все вырученные средства будут переведены на счет исторического общества города Омена.