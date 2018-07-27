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Биолог хладнокровно вырвался из пасти крокодила
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Хладнокровие помогло биологу вырваться из пасти трехметрового крокодила 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @mcmsharksxx
Морской биолог Мелисса Кристина Маркес (Melissa Cristina Márquez) объяснила, как ей удалось вырваться из пасти крокодила. Ее рассказ опубликовало издание Jezebel.
Нападение произошло в апреле, когда она снимала документальный фильм про акул на архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна в Карибском море. Трехметровая рептилия схватила ее за ногу во время ночного погружения в акваланге.
Женщина почувствовала, как что-то сдавило ей левую икру прямо под коленом и потащило прочь от берега. Это мог быть только крокодил. «Мне кое-что известно о том, как они охотятся, поэтому я сразу подумала: "Ни при каких условиях нельзя шевелить ногой"», — вспоминает она.
Маркес знала, что в таких ситуациях паника — это смерть. Хищник тащил ее в темноту, а она рассуждала про себя: «Ладно, будем надеяться, что гидрокостюм задержит кровь внутри, и он ее не почует. Не будет вкуса мяса, скажем прямо, моей ноги. Он почувствует только вкус неопрена. И тогда отпустит меня».
Ей не было больно, потому что зубы крокодила не пробили гидрокостюм. «Нога оторвется или от колена, или целиком, — хладнокровно прикидывала Маркес. — И в том, и в другом случае я умру от потери крови». Было ясно, что помочь ей не успеют — Хардинес-де-ла-Рейна располагается слишком далеко от цивилизации.
Маркес попыталась нащупать на дне камень, но под руку ничего не попадалось. На ней оставался микрофон, надетый для съемок — он мог еще работать. «Эй, меня укусили и тащат», — сказала она в устройство. В тот же миг рептилия разжала челюсти. Маркес не стала выяснять причину, пустила воздух в компенсатор плавучести и пулей взмыла на поверхность. «Мне не пришлось с ним бороться или еще что-нибудь. Думаю, он просто сообразил: "Нет, это не похоже на нормальную еду. Текстура не та, не сопротивляется и т.д. "», — говорит она.
Когда Маркес выбралась из воды, ее осмотрел медик. С одной стороны ноги зубы крокодила оставили два глубоких прокола, с другой стороны отпечаталась вся челюсть. Некоторые ранки сочились кровью. Ей дали антибиотики и обеззаразили рану. «Это было больнее самого укуса», — признается она.
«Вот что, возможно, спасло мне ногу: я сохранила спокойствие, — написала Маркес в Twitter вскоре после происшествия. — Я старалась не двигать ногой, когда он тащил меня, чтобы он не сжал зубы сильнее». Она подозревает, что крокодила запутали осветительные приборы, которые использовала съемочная группа. Он случайно наткнулся на ее ногу и инстинктивно схватил, чтобы выяснить, что это такое.
В мае сообщалось, что жительница Австралии Кэрнс Лиэнн Митчелл впервые поделилась воспоминаниями о нападении крокодила-людоеда, которое она пережила два года назад. Ей посчастливилось остаться в живых, но хищник убил ее подругу.
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