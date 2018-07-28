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Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
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Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале 

Рамблер 2 часа назад
Посетители музыкального фестиваля в Веце (Германия) оказались в ситуации из четвертого фильма про Гарри Поттера. Помните сцену, когда палаточный лагерь оказывается разгромленным из-за нападения приспешников Волдеморта?
Только на этот раз виновниками беспорядка стали не Пожиратели смерти, а мини-торнадо, которое обрушилось на кемпинг в день закрытия фестиваля.
Стихия подняла в воздух вещи и даже палатки, и устроила странный хоровод. Свидетели происходящего остались под большим впечатлением от необычного зрелища.
Остается порадоваться, что торнадо не захватило с собой людей. Впрочем, после ухода стихии им пришлось потратить немало времени, что найти в куче вещей свою собственность.
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