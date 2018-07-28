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Сотрудники мотеля спрятали изменщика от жены
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Сотрудники мотеля спрятали изменщика от жены 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Не может быть"
Персонал гостиниц и отелей часто сталкивается с нестандартными случаями в своей практике.
Вот и сотрудники мотеля в Колумбии стали невольными участниками семейного скандала. Постоялец объяснил, что боится выходить из мотеля, так как в кустах его ожидает разозленная жена. Действительно, женщину быстро обнаружили, несмотря на ее маскировку в растительности. Дело в том, что мужчина провел в мотеле ночь с любовницей и теперь его ожидала неминуемая расплата.
Сотрудники предложили ему остаться в мотеле до тех пор, пока жена не потеряет терпение и она не уедет. Мужчина так и сделал, правда для этого пришлось ждать в холле до самого вечера.
Об этой истории рассказали на официальной странице мотеля в фейсбуке в рекламном видео, где рассказали, что их гости всегда получают помощь. Но пользователи оказались на стороне обманутой жены и раскритиковали сотрудников отеля за то, что они покрывают супружескую измену, а значит и одобряют ее.
Однако неверный муж вряд ли избежал наказания, ведь его жена могла еще сильнее разозлиться из-за целого дня бесплодного ожидания.
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