Рассказ от лица плюшевого кота всех умилил

Рассказ от лица плюшевого кота умилил пользователей сети

Американец Митчелл Рубин (Mitchell Rubin) поделился историей от лица плюшевого кота, которого он попытался вернуть владельцу. Рассказ опубликован на странице мужчины в Facebook.

«Надеюсь, вы сможете мне помочь… Видите ли, меня сегодня утром уронил мой маленький друг, и теперь я потерялся», — говорится в послании. Игрушка также рассказала, что не помнит своего имени, так как у нее амнезия. Ее нашли в одном из терминалов международного аэропорта.

«Я знаю, что мой маленький приятель, наверное, скучает без меня, и его сердце разбито… Мне тоже очень грустно», — продолжил рассказ Митчелл от лица плюшевого кота. Он попросил друзей и знакомых делиться его постом, чтобы поскорее найти настоящего владельца.

История о потерянной игрушке зацепила пользователей сети. Более 44 тысяч неравнодушных людей сделали репост записи. Комментаторы писали, в каких городах и штатах они находятся, чтобы показать, как далеко продвинулись поиски.

Позднее на странице Митчелла появилось еще одно сообщение от потерянного плюшевого кота. Он поблагодарил всех неравнодушных пользователей и пообещал написать, когда появятся хорошие новости.