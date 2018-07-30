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Рассказ от лица плюшевого кота всех умилил
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Рассказ от лица плюшевого кота умилил пользователей сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американец Митчелл Рубин (Mitchell Rubin) поделился историей от лица плюшевого кота, которого он попытался вернуть владельцу. Рассказ опубликован на странице мужчины в Facebook.
«Надеюсь, вы сможете мне помочь… Видите ли, меня сегодня утром уронил мой маленький друг, и теперь я потерялся», — говорится в послании. Игрушка также рассказала, что не помнит своего имени, так как у нее амнезия. Ее нашли в одном из терминалов международного аэропорта.
«Я знаю, что мой маленький приятель, наверное, скучает без меня, и его сердце разбито… Мне тоже очень грустно», — продолжил рассказ Митчелл от лица плюшевого кота. Он попросил друзей и знакомых делиться его постом, чтобы поскорее найти настоящего владельца.
История о потерянной игрушке зацепила пользователей сети. Более 44 тысяч неравнодушных людей сделали репост записи. Комментаторы писали, в каких городах и штатах они находятся, чтобы показать, как далеко продвинулись поиски.
Позднее на странице Митчелла появилось еще одно сообщение от потерянного плюшевого кота. Он поблагодарил всех неравнодушных пользователей и пообещал написать, когда появятся хорошие новости.
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