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Хозяин виноградника нашел странный сорняк
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Хозяин виноградника нашел странный сорняк 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reddit
Хозяин виноградника поделился с пользователями портала Reddit своей необычной находкой.
Во время прополки он нашел сорняк, который врос корнями в череп какого-то животного. Необычное фото настолько всех заинтересовало, что пользователи бросились наперебой выдвигать предположения о том, кому принадлежат эти останки.
Сначала все подумали, что череп принадлежит маленькой собаке или кошке. Но позже оказалось, что это череп енота. Правда приоткрыть тайну, как енот оказался похоронен на месте виноградника так и не получилось.
Также пользователи не упустили возможность обсудить фото. Конечно же, не обошлось без искрометного юмора:
"Что придает нашему вину особый насыщенный вкус? Виноград, выращенный на кладбище домашних животных, конечно"
"Вино не содержит сахара!"
"Ммм, проклятое вино…"
"При жизни, этого енота можно было бы назвать Виноградник"
"Автор фото Стивен Кинг"
"А удобрения попроще использовать было нельзя?"
"Вы закричали, когда откопали это? Я бы закричал"
Скорее всего, владелец виноградника нашел не только череп, но об этом на странице уже не упоминается.
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