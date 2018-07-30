По Сети гуляет новая загадка с неожиданным ответом

В Сети появилась новая загадка с неожиданным ответом

Очередная загадка появилась в Сети благодаря пользователю "Твиттера" japanreports. Мужчина из России, давно живущий в Японии, любит рассказывать о стране, открывая ее для своих подписчиков каждый раз с разных сторон.

Теперь он решил опубликовать в своем профиле картину художника Утагавы Хиросигэ, задав пользователям вопрос: почему кот, изображенный на ней, грустит?

Итак, уважаемые знатоки-японоведы. Посмотрите на эту ксилографию укиё-э. Автор неважен (хотя вы все его сразу узнали), но имеет смысл сказать, что это Эдо. Внимание наше сразу, разумеется, привлечено котом. Вот про него и спросим: ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЕН КОТ?

Варианты были самые разные, но, как ни странно, среди них все же нашелся правильный. Следим за довольно хитрыми и интересными объяснениями автора поста:

И это правильный ответ! Кот недоволен, потому что его выставила хозяйка, пока занимается сексом.



А вот почему именно хозяйка, а не хозяин, почему именно сексом, а не просто чтобы спать не мешал — мы сейчас подробненько рассмотрим. https://t.co/h7kQn7t3fG— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

Итак, поехали. Смотрим за окно. Утро или вечер? Мы знаем, что это Эдо, и мы видим Фудзи. Фудзи от Эдо (Токио) на юго-западе, поэтому зарево — однозначно вечер pic.twitter.com/FubKgqlyFR— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

Теперь смотрим что там за окном такие люди. Люди идут толпой и несут грабли — это раз. И в комнате мы тоже видим такие грабли, только маленькие — это два.

Верный знак, что это фестиваль, где символом служат эти самые грабли. Вечер, веселье и фестиваль подходят к концу pic.twitter.com/Z4opQgbU6I— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

Теперь смотрим, в каком районе Эдо все это могло происходить? Окно явно на втором этаже. И решетки на окне вертикальные! Вертикальные решетки были только в борделях. Район борделей в Эдо был один — Ёсивара, северо-восток Эдо. Что же там за фестиваль такой? pic.twitter.com/hTMVzZjkUq— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

«Фестивальные грабли — это для загребания счастья и денег. Птицы летят — осень. Ёсивара — северо-восток Эдо. На северо-востоке Эдо, рядом с Ёсивара, осенним фестивалем с граблями был фестиваль Ториномати. Но что нам дает название фестиваля?»

«Во время фестиваля Ториномати у проституток Ёсивара было введено важное правило: девушки в этот день должны были любой ценой заполучить клиента. Если девушка не находила клиента, то она платила штраф хозяйке борделя равный дневному заработку. Поэтому девушки старались вовсю.»

Итак: мы видим вечер дня, когда рядом с районом проституток проходят массовые гуляния и проституткам непременно надо найти клиента. Нашла ли клиента обитательница комнаты? Смотрим на пол и подоконник: неубранная чайная чашка и платок "тэнугуи", в который заворачивают подарки pic.twitter.com/vVncRA87nD— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

Чаем поили гостя. Но что за гость? Может, соседка? На полу лежат сувениры с фестиваля. Но проституток Ёсивары не выпускали за забор их квартала — значит, тот, кто принес ей в комнату сувенир — не обитатель квартала, а человек, веселившийся сейчас на фестивале pic.twitter.com/Ypvo8b9LYH— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

Окончательные сомнения в том, что проститука за работой — эта свернутая пачка салфеток, которая предназначалась для того, что некоторые сейчас просто руками по животу размазывают и так идут pic.twitter.com/lnH2edGW5x— Japanreports (@japanreports) July 26, 2018

«Итак: фестиваль у района проституток, во время которого девушкам самый сенокос — от клиентов нет отбоя, а если клиента и нет, то надо найти любой ценой, чтобы штраф не платить. Неубранная чашка чая — кто то только что пил чай, приоткрытые сувениры, салфетки… Что скажете Ватсон?»