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По Сети гуляет новая загадка с неожиданным ответом
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В Сети появилась новая загадка с неожиданным ответом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Очередная загадка появилась в Сети благодаря пользователю "Твиттера" japanreports. Мужчина из России, давно живущий в Японии, любит рассказывать о стране, открывая ее для своих подписчиков каждый раз с разных сторон.
Теперь он решил опубликовать в своем профиле картину художника Утагавы Хиросигэ, задав пользователям вопрос: почему кот, изображенный на ней, грустит?
Итак, уважаемые знатоки-японоведы. Посмотрите на эту ксилографию укиё-э. Автор неважен (хотя вы все его сразу узнали), но имеет смысл сказать, что это Эдо. Внимание наше сразу, разумеется, привлечено котом. Вот про него и спросим: ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЕН КОТ?
Варианты были самые разные, но, как ни странно, среди них все же нашелся правильный. Следим за довольно хитрыми и интересными объяснениями автора поста:
«Фестивальные грабли — это для загребания счастья и денег. Птицы летят — осень. Ёсивара — северо-восток Эдо. На северо-востоке Эдо, рядом с Ёсивара, осенним фестивалем с граблями был фестиваль Ториномати. Но что нам дает название фестиваля?»
«Во время фестиваля Ториномати у проституток Ёсивара было введено важное правило: девушки в этот день должны были любой ценой заполучить клиента. Если девушка не находила клиента, то она платила штраф хозяйке борделя равный дневному заработку. Поэтому девушки старались вовсю.»
«Итак: фестиваль у района проституток, во время которого девушкам самый сенокос — от клиентов нет отбоя, а если клиента и нет, то надо найти любой ценой, чтобы штраф не платить. Неубранная чашка чая — кто то только что пил чай, приоткрытые сувениры, салфетки… Что скажете Ватсон?»
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