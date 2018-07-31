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Воры замаскировали акулу под ребенка
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Воры замаскировали акулу под ребенка 

Рамблер 4 часа назад
В американском штате Техас, в городке Леон Вэлли поймали людей, которые украли калифорнийскую рогатую акулу из аквариума в океанариуме.
Двое мужчин и одна женщина просто унесли акулу, завернув ее в одеяло как ребенка. После чего похитители положили рыбу в коляску и смогли таким образом вывезти ее за пределы здания. Затем акулу отвезли на пикапе домой. Надо отметить, что ребенок из коляски также находился рядом.
Как акула выжила после поездки в пикапе — не известно. Очевидно, что в тот момент, когда рыба находилась в коляске, ее также никто не поливал водой.
Специалисты заявили, что с акулой все в порядке, несмотря на путешествие в опасных условиях. После обследования рыбу вернули в аквариум.
Какие мотивы преследовали похитители акулы — не ясно.
По информации следствия, обвинения пока были предъявлены только одному человеку сразу после задержания в ночь с воскресения на понедельник. Вскоре будет рассмотрена мера пресечения для двух других фигурантов. Имена людей, похитивших акулу, не раскрываются.
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