Воры замаскировали акулу под ребенка

В американском штате Техас, в городке Леон Вэлли поймали людей, которые украли калифорнийскую рогатую акулу из аквариума в океанариуме.

Двое мужчин и одна женщина просто унесли акулу, завернув ее в одеяло как ребенка. После чего похитители положили рыбу в коляску и смогли таким образом вывезти ее за пределы здания. Затем акулу отвезли на пикапе домой. Надо отметить, что ребенок из коляски также находился рядом.

Как акула выжила после поездки в пикапе — не известно. Очевидно, что в тот момент, когда рыба находилась в коляске, ее также никто не поливал водой.

Специалисты заявили, что с акулой все в порядке, несмотря на путешествие в опасных условиях. После обследования рыбу вернули в аквариум.

Какие мотивы преследовали похитители акулы — не ясно.

По информации следствия, обвинения пока были предъявлены только одному человеку сразу после задержания в ночь с воскресения на понедельник. Вскоре будет рассмотрена мера пресечения для двух других фигурантов. Имена людей, похитивших акулу, не раскрываются.