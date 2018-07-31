Британцы мечтают о воскресном жарком перед казнью

Британцы мечтают о воскресном обеде перед казнью

Две тысячи британцев приняли участие в необычном опросе. Они ответили на вопрос, что они хотели бы съесть в свой последний вечер, будучи приговоренными к смертной казни.

Жители островов проявили патриотизм и отдали предпочтение классическим английским блюдам. Они обошли даже любимую англичанами пиццу.

Фаворитом стал традиционный воскресный обед из жареного мяса и картофеля, тушеных овощей и подливки.

На втором и третьем месте — стейк и рыба с непременными чипсами в качестве гарнира.

Четвертое место отдано классическому английскому завтраку с яйцами (вареные, омлет или яичница), беконом, поджаренным хлебом, помидорами, грибами и запеченными бобами. В качестве напитка обычно подают чай, хотя в последнее время все чаще выбирают кофе.

В десятку меню последнего ужина вошли также пицца и карри (овощи и мясо, приготовленные под этим соусом).

"Каждый раз, когда я слышу о последнем ужине в камере смертником, я думаю, что бы я выбрал. И все еще не могу определиться между бараньей отбивной моей мамы и чипсами с рыбой или стейком".

Ричард Уорли, 36 лет (Норвич)

Результаты опроса показали также разницу в предпочтениях между мужчинами и женщинами. Мужчины высказались за стейк или воскресный обед, а женщины также проявили симпатию к китайской еде.

Молодежь чаще называла быструю еду вроде пиццы, гамбургеров или чикенбургеров.

Шотландцы не забыли о хаггис (фаршированные бараньи потроха), но первое место также отдали английскому завтраку.