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Что значат загадочные сигналы из космоса
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Что значат загадочные сигналы из космоса 

Рамблер 22 минуты назад
Уже несколько десятилетий человек пытается найти в космосе иную жизнь. Но пока все наши попытки связаться с инопланетянами терпят крах. Однако специалисты неоднократно получали из космоса странные сигналы, происхождение которых невозможно объяснить.
1. В 2006 году исследователи запустили метеорологический зонд в штате Техас (США). Они планировали найти следы нагревания звёзд первого поколения в верхних слоях атмосферы. Вместо этого учёные услышали гул, шедший из глубин космоса. Ни причину, ни источник гула установить не удалось.
2. Миранда — спутник Урана. За необычный внешний вид Миранда получила прозвище «Луна Франкенштейна»: спутник в семь раз меньше нашей Луны, но его поверхность изрыта каньонами, многие из которых в 12 раз глуюже Большого каньона в американском Колорадо. Космический аппарат «Вояджер-2» записал шумы, которые издаёт Миранда. Они оказались такими любопытными, что NASA даже выпустило альбом с записью мелодий Миранды.
3. В июне 1996 года автоматический космический аппарат «Галилео» приблизился к спутнику Юпитера Ганимеду. Вращаясь вокруг него, «Галилео» записал сигналы, которые, по мнению исследователей, испускают заряженные частицы, скапливающиеся в магнитосфере Ганимеда.
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