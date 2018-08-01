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Уточки и карандаши: 5 сумасшедших коллекционеров
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Уточки и карандаши: 5 сумасшедших коллекционеров 

Fraufluger.ru 5 часов назад
Фото: fraufluger.ru
Мы все немного любим коллекционировать: кто-то в дальний ящик стола складывает билетики из кино, кто-то бережет все посадочные талоны на самолет, кто-то собирает монеты со всего мира или же создает на кухне магнитную бурую с помощью привезенных отовсюду магнитиков.
Но есть те, кому недостаточно просто оставлять себе на память крохотные доказательства о хороших днях своей жизни, кто не знает границ в коллекционировании.

Виниловые пластинки

Если вдруг кто-то решит, что обладает большой коллекцией виниловых пластинок, расскажите ему про Бразильца Зеру Фрейтас, у которого несколько миллионов пластинок.
Чтоб понимать, насколько все запущено — количество собранных пластинок настолько вышло за пределы разумного, что пришлосьарендовать огромный склад и нанимать людей, которые каталогизируют всю коллекцию.

Кроссовки

Только представьте: 2500 тысяч пар кроссовок от Nike. Представили? А теперь попробуйте осознать, что все эти 2500 тысяч пар собрал в свою коллекцию Джорди Геллер и теперь пытается продать её на eBay за 1,5 миллиона долларов. ­­

Карандаши

А вот Тушар Лаханпал из Индии решил, что должен собрать самую большую в мире коллекцию карандашей. Не думайте, что индиец бездумно скупает все карандаши на свете! В его коллекции, например, есть карандаш, которым писала королеваАнглии, позолоченный карандаш и усеянный кристаллами сваровски. Ну а в общем в его коллекции 19 824 карандаша.

Резиновые утки

Если все вышеперечисленные коллекции можно как-то обусловить тем, что такие вещи по сути необходимы и при желании можно попробовать на протяжении всей оставшейся жизни переслушать все виниловые пластинки, надеть хотя бы по одному разу каждуюпару найков или исписать самый большой в мире ватман всеми 19 тысячами карандашами, то эта коллекция не имеет никакого логического объяснения.
Валли Хаммер решила, что ей необходимо собрать коллекцию резиновых уточек, с которыми обычно маленькие дети плескаются в ванной. В общем, уток уже 2469, ни одна из них не повторяет другую и, что самое главное, большая часть из них давно уже не помещается в ванной.

Пачки от сигарет

Китаец Ванг Гуохуа, похоже, решил собственноручно создать то ли никотиновый рай, то ли наоборот, ад. Но факт остается фактом — в коллекции мужчины уже 30 000 сигаретных пачек более чем 100 компаний, которые ему привозят с разных уголков планеты.
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