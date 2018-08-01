Шокирующие случаи с самолётами, попавшие на видео

Даже те люди, которым приходится летать часто, иногда испытывают страх перед полётами. И их можно понять. Несмотря на то, что авиационные происшествия — редкость, они действительно пугают. И вот подтверждения тому, что гражданская авиация может быть небезопасна.

1. Пассажирка, летевшая на самолёте из Австралии в Папуа-Новую Гвинею, через 20 минут после взлёта заметила трёхметрового питона, который пытался удержаться на крыле.

2. Самолёт компания American Airlines отправился из Феникса в Сан-Франциско. Но не прошло и получаса, как лайнер со 136 пассажирами, вернулся обратно из-за того, что у него слетела обшивка.

3. Рейс Сан-Франциско-Даллас прервали из-за дыры в стене. В салоне лайнера, где было 184 пассажира и 6 членов экипажа, отделилась внутренняя обшивка. К счастью, поломка оказалась не слишком серьёзной: давление в салоне не упало, кислородные маски не понадобились.

4. Лайнер перевозчика Air Canada был повреждён болтом. В середине полёта пассажиры услышали стук, а один мужчина увидел, как внешнее стекло иллюминатора пробил болт. Это не стало причиной снижения давления в салоне, но пассажиры пережили неприятные минуты.

5. В аэропорту Барселоны чуть не столкнулись два лайнера. Самолёт авиакомпании Utair.ru шёл на посадку, но в это время на взлётную полосу выехал аргентинский аэробус. Пилот «Ютейр» вынужден был резко набрать высоту, уйдя на второй круг.