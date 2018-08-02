Крышесносные совпадения, в которые нельзя поверить

Иногда в жизни случаются совпадения, которые кажутся невероятными. В эти совпадения невозможно поверить, но тем не менее они действительно произошли.

1. Плотина Гувера в США — сооружение уникальное по многим параметрам. С ней связано множество мистификаций, а странности начинаются со смерти Джорджа Тирни, погибший в декабре 1922 года во время подготовительных работ при сооружении плотины. Это был первый человек, погибший в ходе строительства. Последний умерший при строительстве человек — Патрик Тирни , погибший в декабре 1935 года. Патрик — сын Джорджа.

2. В 2002 году на трассе в Финляндии прошло два похожих ДТП на расстоянии около 30 километров друг от друга. В обоих погибли мужчины. Чуть позже выяснилось, что это были близнецы.

3. Первый убитый в Первой мировой войне похоронен всего в шести метрах от последнего убитого. Могли смотрят друг на друга. Удивительно, но никто не подстраивал этого: могилы расположили так случайно.

4. В 1895 году в Огайо произошло ДТП: на улице столкнулись две машины. В те годы машиностроение ещё не было развито, поэтому автомобили были редкостью. В Огайо было всего два авто, и они всё-таки умудрились въехать друг в друга.