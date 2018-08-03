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Бесполезные факты, которые стоит знать
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Бесполезные факты, которые стоит знать 

Рамблер 2 часа назад
Каждому стоит знать, как оказать первую помощь при инсульте или как сориентироваться в лесу. Но есть и бесполезные знания, которые стоит узнать из любопытства или просто для того, чтобы в очередной раз удивиться причудливости нашего мира.
1. В человеческом ухе 6 мышц, а в кошачьем — 32.
2. Слоны не умеют прыгать. И виной тому не только колоссальный вес, но и слабые лодыжки и мышцы ног.
3. У верблюдов три века, два из которых имеют длинные ресницы, поэтому им не грозит попадание песка в глаза.
4. В 1999 году математики открыли 85 способов завязать галстук, а в 2014 году шведские исследователи доказали, что на самом деле галстук можно завязать 177 147 способами.
5. Крокодилы и аллигаторы различаются в том числе и тем, что первые не могут высунуть язык, а вторые могут.
6. Кенгуру не могут прыгнуть назад.
7. Белоснежные кошки слышат хуже цветастых сородичей.
8. Удар молнии может поджарить 100 000 кусков хлеба.
9. Фламинго могут есть, только если наклонят голову вниз.
10. Ногти и волосы растут быстрее в жару.
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