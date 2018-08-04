Страшная кукла напугала Сеть выражением лица

43-летняя Нина живет в США, но выросла девушка в графстве Уэст-Йоркшир, в Англии. Недавно, когда Нина приехала погостить в дом своего детства, она нашла там куклу Джилли 70-х годов и удивилась, что игрушка все еще в рабочем состоянии.

Джилли — необычная кукла, если крутить ее левую руку, то она моргает и меняет гримасы. В детстве Нина любила играть с куклой, но сейчас она ее напугала. Девушка сняла видео и вместе с мужем Аланом выложила в Twitter.

My wife found her childhood doll amongst a bunch of old stuff. Look at the range of emotions it goes through. pic.twitter.com/hsL1PtfNYv— Alan (@GammaCounter) 1 августа 2018 г.

Мнения пользователей соцсети разделились: стоит ли умиляться этой игрушке или ее нужно просто-напросто сжечь. Большинство все-таки решило, что кукла похожа на знаменитого Чаки из фильмов ужасов, и вряд ли стоит дарить такую своему ребенку.

Однако дети Нины, как утверждает семья, игрушку все-таки оценили и даже попросили забрать с собой.