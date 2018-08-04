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Страшная кукла напугала Сеть выражением лица
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Страшная кукла напугала Сеть выражением лица 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Twitter
43-летняя Нина живет в США, но выросла девушка в графстве Уэст-Йоркшир, в Англии. Недавно, когда Нина приехала погостить в дом своего детства, она нашла там куклу Джилли 70-х годов и удивилась, что игрушка все еще в рабочем состоянии.
Джилли — необычная кукла, если крутить ее левую руку, то она моргает и меняет гримасы. В детстве Нина любила играть с куклой, но сейчас она ее напугала. Девушка сняла видео и вместе с мужем Аланом выложила в Twitter.
Мнения пользователей соцсети разделились: стоит ли умиляться этой игрушке или ее нужно просто-напросто сжечь. Большинство все-таки решило, что кукла похожа на знаменитого Чаки из фильмов ужасов, и вряд ли стоит дарить такую своему ребенку.
Однако дети Нины, как утверждает семья, игрушку все-таки оценили и даже попросили забрать с собой.
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