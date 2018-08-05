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Носорог «сел на хвост» джипу
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Носорог преследовал джип 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из видео
В Мексиканском сафари-парке носорог устроил погоню за джипом, в котором находилась семья. Животное сначала пыталось раскачать автомобиль, но когда тот предпринял попытку уехать, стало его преследовать, цепляясь за нижнюю часть авто под багажником.
Никто не пострадал в ходе случившегося, но носорога поместили в изолированную зону парка, где он будет проводить свое время до тех пор, пока у самок не окончится период фертильности, который, возможно, мог стать причиной такого активного поведения крупного животного.
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