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В небе над Люксембургом заметили НЛО
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В небе над Люксембургом заметили НЛО 

Рамблер 5 часов назад
Буквально несколько дней назад жители Люксембурга заметили в небе летающий неопознанный объект. Первоначально очевидцы приняли красную точку за луну. Но после того, как объект начал менять размер, форму и расположение, жители засомневались в том, что они имеют дело с каким-то известным явлением.
Красный диск то появлялся, то исчезал, частично теряясь за облаками, в то время как те висели в воздухе почти неподвижно.
Очевидцам удалось заснять на видео все происходящее в небе. Ролик отправили в специальную службу. Уфологи будут разбираться, действительно ли речь идет о чем-то инопланетном.
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