Сикх вымолил огромный огурец

Последователь сикхизма из Великобритании утверждает, что вырастил огурец длиной 129,5 сантиметров. Об этом сообщает издание Metro.

Рекордный плод растет в теплице на заднем дворе его дома в британском городе Дерби. 75-летний Рагбир Сингх Сангера (Raghbir Singh Sanghera) регулярно поливает и удобряет его. Кроме того, каждое утро он усаживается возле огурца для трехчасовой молитвы.

«Я уже 13 лет развожу фрукты и овощи в своем огороде, — говорит сикх. — У меня никогда не вырастало ничего настолько большого».

Он полагает, что огурец вышел таким длинным благодаря жаркой погоде и его молитвам.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым длинным огурцом в мире считается 107-сантиметровый плод, который вырос в Уэльсе семь лет назад. Детище Рагбира Сингха Сангеры на 22 сантиметра длиннее, однако специалисты подозревают, что это не обыкновенный огурец, а змеевидная дыня. Если они правы, пожилой огородник не сможет претендовать на новый мировой рекорд.