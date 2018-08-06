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Сикх вымолил огромный огурец
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Сикх вымолил огромный огурец 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Последователь сикхизма из Великобритании утверждает, что вырастил огурец длиной 129,5 сантиметров. Об этом сообщает издание Metro.
Рекордный плод растет в теплице на заднем дворе его дома в британском городе Дерби. 75-летний Рагбир Сингх Сангера (Raghbir Singh Sanghera) регулярно поливает и удобряет его. Кроме того, каждое утро он усаживается возле огурца для трехчасовой молитвы.
«Я уже 13 лет развожу фрукты и овощи в своем огороде, — говорит сикх. — У меня никогда не вырастало ничего настолько большого».
Он полагает, что огурец вышел таким длинным благодаря жаркой погоде и его молитвам.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым длинным огурцом в мире считается 107-сантиметровый плод, который вырос в Уэльсе семь лет назад. Детище Рагбира Сингха Сангеры на 22 сантиметра длиннее, однако специалисты подозревают, что это не обыкновенный огурец, а змеевидная дыня. Если они правы, пожилой огородник не сможет претендовать на новый мировой рекорд.
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