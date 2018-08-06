Ещё
Каково это — быть тем, кто первым что-то попробовал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каково это — быть тем, кто первым что-то попробовал 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Giphy
В Сети размышляют на тему, как люди решают попробовать что-то впервые.
Про икру:
"Представляете, каково это — быть первым человеком, который решился отведать икру рыбы. Вы потрошите все, что внутри нее и вдруг: "Эй, а почему бы не попробовать съесть это?".
О меде:
"Мне было бы интересно посмотреть на человека, который первым обратил внимание на пчелиный улей и подумал: "Эти негодяи явно прячут там что-то вкусное!".
О молоке:
Twitter
"Первый человек, попробовавший молоко, явно совершил множество странных поступков в своей жизни".
О картофеле:
"Да кто вообще этот парень, который первым решил попробовать картофель. Посмотрел на клубень и такой: "Я съем этот странный камень!".
Giphy
О лобстере:
"Наверняка первый человек, попробовавший мясо лобстера, был достаточно голодным".
Giphy
И, безусловно, о птичках:
"А тот, кто первым понял, что попугаи могут разговаривать, должно быть знатно испугался!".
Giphy
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные вещи, снятые беспилотниками
Безумства, которые можно найти только в Японии11
На долларовой купюре обнаружили голову пришельца46
Самые гуманные казни в истории32
Почему сошел с ума граф Орлов1
Видео
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
00:59
Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни
Безумный мир
18:07
Страшные космические катастрофы
Истории
10:06
Фантастические гаджеты, которые уже существуют
Вещи
07:38
Странные вещи, снятые беспилотниками
Безумный мир
07:17
Самые смертоносные танки-гиганты
Истории
06:55
Открытия, которые уже меняют жизнь
Истории
10:45
Монстры, в которых никто не верил
Безумный мир
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение