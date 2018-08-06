В Сети размышляют на тему, как люди решают попробовать что-то впервые.
Про икру:
"Представляете, каково это — быть первым человеком, который решился отведать икру рыбы. Вы потрошите все, что внутри нее и вдруг: "Эй, а почему бы не попробовать съесть это?".
О меде:
"Мне было бы интересно посмотреть на человека, который первым обратил внимание на пчелиный улей и подумал: "Эти негодяи явно прячут там что-то вкусное!".
О молоке:
"Первый человек, попробовавший молоко, явно совершил множество странных поступков в своей жизни".
О картофеле:
"Да кто вообще этот парень, который первым решил попробовать картофель. Посмотрел на клубень и такой: "Я съем этот странный камень!".
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О лобстере:
"Наверняка первый человек, попробовавший мясо лобстера, был достаточно голодным".
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И, безусловно, о птичках:
"А тот, кто первым понял, что попугаи могут разговаривать, должно быть знатно испугался!".
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