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Студентка сделала фото для выпускного с аллигатором
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Студентка сделала фото для выпускного с аллигатором 

BigPikcha.ru 5 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Немногие могут похвастаться оригинальными фотографиями с выпускного. А вот американка Макензи Алексис Ноланд стала настоящей знаменитостью благодаря выпускным снимкам. Дело в том, что позировала девушка со своим лучшим другом — четырехметровым аллигатором.
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Ноланд окончила Техасский университет A&M и получила диплом специалиста в области экологии дикой природы. В день своего выпускного девушка надела шапочку выпускника и отправилась в гости к лучшему другу в питомник «Гатор» в городе Бомонт.
В питомнике девушка три месяца проходила практику и сдружилась с одним из обитателей — четырехметровым аллигатором по кличке Большой Текс.
«Я очень горжусь этим. Ему потребовалось несколько недель, чтобы полюбить меня», — рассказала Макензи.
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Сначала девушка общалась с Тексом только через забор. Со временем они привыкли друг к другу, и Макензи стала «приближаться».
«Это как с собакой: если вы к ней хорошо относитесь, то и она к вам так же».
Через несколько недель девушка уже могла щекотать носик Текса, целовать его и кормить. А огромный аллигатор стал как дрессированная собачка. Стоило только Макензи сказать: «Вверх», Текс поднимался из воды.
За этими друзьями присматривает директор питомника Арли Хэммондс. Все-таки огромный аллигатор — это не шутка. Хэммондс и помог девушке устроить необычную фотосессию на выпускной. Макензи пришлось зайти по колено в воду, чтобы сфотографироваться с лучшим другом.
Снимки девушка выложила в Facebook. Пользователям соцсети фотосессия понравилась настолько, что публикацию перепостили 5,6 тысячи раз.
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