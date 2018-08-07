Муха сорвала мировой рекорд

Муха просто пролетела мимо и сорвала рекорд

В одном из немецких городков 20 человек две недели готовились установить мировой рекорд по созданию самой длинной цепочки мини-домино. Однако непредвиденное обстоятельство нарушило их планы.

Команда Патрика Зиннера подготовилась к эксперименту, соорудив цепочку из 600 тысяч костяшек мини-домино. Все было готово и участники ждали лишь официального начала проверки их работы, но мимо пролетающая муха зацепила одну из костяшек. Стоит ли уточнять, что чувствовали те, кто так кропотливо трудился над тем, чтобы установить мировой рекорд, наблюдая, как одна за другой рушились детали их цепочки.

К сожалению, собрать все обратно к назначенному времени у ребят уже не получилось. В конце концов они все же поставили рекорд, однако не мировой, а лишь в Германии.