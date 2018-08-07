Ещё
Муха сорвала мировой рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муха просто пролетела мимо и сорвала рекорд 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
В одном из немецких городков 20 человек две недели готовились установить мировой рекорд по созданию самой длинной цепочки мини-домино. Однако непредвиденное обстоятельство нарушило их планы.
Команда Патрика Зиннера подготовилась к эксперименту, соорудив цепочку из 600 тысяч костяшек мини-домино. Все было готово и участники ждали лишь официального начала проверки их работы, но мимо пролетающая муха зацепила одну из костяшек. Стоит ли уточнять, что чувствовали те, кто так кропотливо трудился над тем, чтобы установить мировой рекорд, наблюдая, как одна за другой рушились детали их цепочки.
К сожалению, собрать все обратно к назначенному времени у ребят уже не получилось. В конце концов они все же поставили рекорд, однако не мировой, а лишь в Германии.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ногу проще отрезать»: откровения травматолога38
Астронавт рассказал, что нашли на Луне21
Достижения СССР, которые замалчиваются
Безумства, которые можно найти только в Японии17
Пугающие предсказания Стивена Хокинга12
Видео
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
00:59
Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни
Безумный мир
08:13
Пугающие предсказания Стивена Хокинга
Люди
05:03
Как понять, что у вас завелся призрак
Безумный мир
13:31
Астронавт рассказал, что нашли на Луне
Безумный мир
05:03
Знаменитости, женившиеся на секретаршах
Люди
10:27
Достижения СССР, которые замалчиваются
Истории
18:07
Страшные космические катастрофы
Истории
10:06
Фантастические гаджеты, которые уже существуют
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение